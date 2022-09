Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 16:10 (Di venerdì 30 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano almeno 23 persone sono morti e 28 sono rimaste ferite in un attacco Russo contro un convoglio umanitario che stava lasciando zaporizhia nel sud dell’Ucraina l’ho riferito il capo dell’amministrazione militare regionale sul suo account telegram il video della scena mostrano veicoli distrutti alcuni corpo in strada Sono 16 razzi lanciati contro il convoglio civile umanitario il presidente ucraino zielinski accusa Mosca di essere una freccia accettata di sangue promettendo risponderà Sicuramente per ogni Vita perduta andiamo in Russia il Cremlino possiamo dei materiali che dimostrerebbero un coinvolgimento dell’Occidente nelle esplosioni che hanno provocato una fuoriuscita di gas dal nord stream 1 e 2 la diga del capo dei servizi di intelligence esterna i russi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano almeno 23 persone sono morti e 28 sono rimaste ferite in un attacco Russo contro un convoglio umanitario che stava lasciando zaporizhia nel sud dell’Ucraina l’ho riferito il capo dell’amministrazione militare regionale sul suo account telegram il video della scena mostrano veicoli distrutti alcuni corpo in strada Sono 16 razzi lanciati contro il convoglio civile umanitario il presidente ucraino zielinski accusa Mosca di essere una freccia accettata di sangue promettendo risponderà Sicuramente per ogni Vita perduta andiamo in Russia il Cremlino possiamo dei materiali che dimostrerebbero un coinvolgimento dell’Occidente nelle esplosioni che hanno provocato una fuoriuscita di gas dal nord stream 1 e 2 la diga del capo dei servizi di intelligence esterna i russi ...

