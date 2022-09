Truffa un cinese: 1 anno e 4 mesi all’ex capo dell’Ufficio tecnico (Di venerdì 30 settembre 2022) Castelli Calepio. L’ex capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Castelli Calepio è stato condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi per Truffa aggravata ai danni di un cittadino di origini cinesi. È quanto disposto dal giudice delle udienze preliminari Lucia Graziosi. Il Comune si è costituito parte civile e il gup ha disposto una provvisionale di 10mila euro per danno di immagine che l’ex responsabile dovrà versare, insieme a 10mila euro di danno patrimoniale destinati alla vittima della Truffa. I fatti risalgono al 2017, quando una dipendente comunale aveva notato delle anomalie in una pratica edilizia ed aveva inviato una segnalazione all’allora segretario comunale, che a sua volta aveva presentato un esposto in procura. Le indagini ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Castelli Calepio. L’exdel Comune di Castelli Calepio è stato condannato in abbreviato a une 4peraggravata ai danni di un cittadino di origini cinesi. È quanto disposto dal giudice delle udienze preliminari Lucia Graziosi. Il Comune si è costituito parte civile e il gup ha disposto una provvisionale di 10mila euro per ddi immagine che l’ex responsabile dovrà versare, insieme a 10mila euro di dpatrimoniale destinati alla vittima della. I fatti risalgono al 2017, quando una dipendente comunale aveva notato delle anomalie in una pratica edilizia ed aveva inviato una segnalazione all’allora segretario comunale, che a sua volta aveva presentato un esposto in procura. Le indagini ...

summad981 : @Zoroback_023 Lo odiamo perché con quella vendita/ truffa al cinese ci ha fatto penare e non poco dopo già gli anni… - GeneraleSalazar : @ComunistaRosso guarda, una volta comprai il libro di rampini sul boom industriale cinese, praticamente un capitolo… - frnkzpp1 : @Aleberzi @antoguerrera sara' pure ma almeno non e' accoppiata al partito comunista cinese per la truffa verde la c… -