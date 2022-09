sportli26181512 : Tardelli sulla Juve: ‘Mi preoccupa il silenzio…’: In una intervista concessa a La Stampa, Tardelli parla della Juve… - MartinoDesulo : @ilFrank77 @Saretta_Gas87 Chi ha conosciuto Lippi e Tardelli sulla nostra panchina dovrebbe digerire pure Salvini o… - Yoda15271485 : @FrancescoCabri4 @venis_77 Casomai la Mirtona lascia Tardelli, folgorata sulla via di Volturara Appula! -

Calciomercato.com

Dovevano esserci anche loro, dopo cheribalta del Festival venerdì c'erano stati gli azzurri del 1982. Dovevano esserci anche i ... L'Italia aveva Zoff, Gentile, Cabrini,, Conti, Antognoni,...... arrivando ad esporsi anchescelta dietro la cabina elettorale. Nel maggio del 1976 il ... Non si è mai nascosto invece Marco, 'comunista' come Azeglio Vicini. Nello stesso anno il Guerin ... Tardelli sulla Juve: 'Mi preoccupa il silenzio…' | Serie A | Calciomercato.com Il campione del mondo Marco Tardelli ha voluto sottolineare questa mancanza ... In queste circostanze avverse, la dirigenza deve farsi sentire e troncare sul nascere recriminazioni e polemiche. È ...Spera che la pausa sia servita alla Juventus per riflettere e ritrovarsi, così si è espresso l'ex giocatore Marco Tardelli ...