Rosy Bindi vuole sciogliere il Partito Democratico

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) La responsabilità della sconfitta dele del centrosinistra da cosa dipende? A distanza di qualche giorno dal voto L’ex presidente Demfornisce la sua analisi in un’intervista a La Stampa in cui elabora anche una soluzione radicale:il PD. “La sconfitta del centrosinistra ci accomuna tutti e viene dal lontano. Non c’è stata condivisione di un progetto politico che unisse ai valori del nostro campo la cultura di governo. E che sapesse interpretare l’esigenza di un radicale cambiamento che la situazione impone”, spiegache continua: “Da una parte il Pd ha preferito rimanere al governo anche in momenti in cui sarebbe stato meglio andare a votare…” e “così facendo, non si è mai dedicato a se stesso. Prendiamo la scalata renziana: mai è stata ...