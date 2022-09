Questo gesto in auto ti costa 500€ di multa: il rischio è grosso (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Codice della strada è caratterizzato da tantissime regole. Un gesto in particolare fatto in auto potrebbe far scattare una multa da 500 euro. Vediamo insieme di cosa si tratta. Le regole del Codice della Strada sono davvero tantissime. Ogni piccolo sbaglio può portare a delle sanzioni molto negative e pesanti. Come, ad esempio, c’è un gesto che moltissimi automobilisti fanno e che porta ad una pensatissima multa. Adobe StockCome ben sappiamo, le regole devono essere tutte rispettate. Non sempre, però, si riesce ad avere una condotta lineare e legale. Tra le varie situazioni c’è quella del fumare durante la guida. Questo è un vizio molto diffuso e pone il dubbio se accendersi una sigaretta vada o meno contro le regole. Ci sono alcune normative a ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Codice della strada è caratterizzato da tantissime regole. Unin particolare fatto inpotrebbe far scattare unada 500 euro. Vediamo insieme di cosa si tratta. Le regole del Codice della Strada sono davvero tantissime. Ogni piccolo sbaglio può portare a delle sanzioni molto negative e pesanti. Come, ad esempio, c’è unche moltissimimobilisti fanno e che porta ad una pensatissima. Adobe StockCome ben sappiamo, le regole devono essere tutte rispettate. Non sempre, però, si riesce ad avere una condotta lineare e legale. Tra le varie situazioni c’è quella del fumare durante la guida.è un vizio molto diffuso e pone il dubbio se accendersi una sigaretta vada o meno contro le regole. Ci sono alcune normative a ...

