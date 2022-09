Perché Jannik Sinner al momento è fuori dalla top10 e cosa deve fare a Sofia per rientrarci (Di venerdì 30 settembre 2022) Jannik Sinner si è imposto quest’oggi nei quarti di finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria) contro l’australiano Aleksandar Vukic (n.144 del ranking) per 6-2 6-3, confermando i pronostici della vigilia. Seppur con qualche passaggio a vuoto, la sfida è stata ben gestita da Sinner che ha fatto valere la sua superiorità. L’altoatesino, dunque, ha staccato il biglietto per le semifinali del torneo bulgaro dove lo attende il vincente della sfida tra il bielorusso Ilya Ivashka e il danese Holger Rune. Con questo traguardo raggiunto, nella classica mondiale, Sinner è 12°. Jannik deve fare i conti con la “scadenza” dei 250 punti dell’anno passato, legata proprio al successo a Sofia. Nei fatti, l’unico modo per essere in top-10 lunedì prossimo sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)si è imposto quest’oggi nei quarti di finale dell’ATP di(Bulgaria) contro l’australiano Aleksandar Vukic (n.144 del ranking) per 6-2 6-3, confermando i pronostici della vigilia. Seppur con qualche passaggio a vuoto, la sfida è stata ben gestita dache ha fatto valere la sua superiorità. L’altoatesino, dunque, ha staccato il biglietto per le semifinali del torneo bulgaro dove lo attende il vincente della sfida tra il bielorusso Ilya Ivashka e il danese Holger Rune. Con questo traguardo raggiunto, nella classica mondiale,è 12°.i conti con la “scadenza” dei 250 punti dell’anno passato, legata proprio al successo a. Nei fatti, l’unico modo per essere in top-10 lunedì prossimo sarà ...

OA_Sport : #TENNIS Prosegue l'avventura di Sinner a Sofia, ma per essere top-10 lunedì prossimo non ci sono troppe alternative… - TuttocalcioS : @Deiana_Luca9 Non lo so, Sinner ha saltato tanti tornei dando forfait all'ultimo. In qualunque caso Muso non ha nec… - darksa0irse : Perché Jannik DEVE qualificarsi per le Nitto Atp Finals spiegato in un semplice video. - FilippoPompilii : 'Però playlist, perchè non mi piacciono tanto quandoquando parlano (?)' Jannik Sinner e il concetto di musica. - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Io. Il più grande tifoso di Jannik #Sinner. Un'idea me la sono fatta. L'sltoatesino ha lasciato Piatti perché era TRO… -