Paolo Jannacci | chi è | età | carriera | chi è la moglie | canzoni | concerti | figli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro Giorno. Come di consueto, l’appuntamento è su Rai 2, dove a partire dalle 14 Serena Bortone è pronta a regalare ai propri telespettatori un momento di gioia e relax. Anche in questo uggioso pomeriggio d’autunno numerosi saranno gli ospiti pronti ad avvicendarsi nello studio. Tra di loro anche, conosciamolo meglio! Leggi anche: Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini e Laura Freddi come ‘affetti stabili’: chi sono gli ospiti della prima puntata: la biografiaMariaè nato a Milano il 5 settembre del 1972. È un musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano.è un jazzista decisamente eclettico e come strumenti suona il pianoforte, ...