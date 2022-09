L' Ucraina chiede formalmente di entrare nella Nato | l' annuncio di Zelensky

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente dell'Volodymyrha annunciato che firmerà la domanda per l'adesione accelerata del paese invaso: "Stiamo compiendo un passo decisivo", ha affermatoin un video pubblicato sui social. La decisione è stata presa a seguito del discorso pronunciato oggi dal presidente russo Vladimir Putin, che ha ufficializzato l'annessione delle quattro regioni occupate (Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk) dopo i referendum farsa che sono stati organizzati in settimana. "Ci sono quattro nuove regioni della Russia: sono nostre per sempre", ha dichiarato il leader della Russia dal Cremlino durante una cerimonia organizzata per la firma del decreto. Le adesioni vengono considerate illegali e non sono riconosciute a livello internazionale, come ha confermato ...

UKRinIT : L'Ucraina chiede di aderire alla #NATO. - vaticannews_it : E’ in corso la quarta missione della Carovana della #Pace in #Ucraina. Gli attivisti pacifisti italiani portano ben… - amendolaenzo : Mentre Putin minaccia il mondo libero con l'atomica, Orban chiede di revocare le sanzioni. La destra italiana ancor… - Gio_Scorza : RT @putino: La risposta dell’Ucraina alle minacce di oggi di Putin è netta: Zelensky chiede formalmente l’ingresso dell’Ucraina nella NATO. - ilfoglio_it : Zelensky vuole portare l'Ucraina nella Nato con una procedura accelerata. La scelta arriva dopo che Putin ha uffici… -

Respinta la proposta - provocazione di Putin su un tavolo di pace. Il presidente ucraino ha convocato i vertici militari per decidere le ...Per questo, ora l'che l'adesione alla Nato diventi "de jure", ossia formalmente riconosciuta. Ma, soprattutto, Zelenskyche il processo avvenga "in modo accelerato". Il leader ...Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che firmerà la domanda per l'adesione accelerata del paese invaso nella Nato: "Stiamo compiendo un passo decisivo", ha affermato Zelensky in ...“L’intero territorio del nostro Paese sarà liberato dal nemico, il nemico non solo dell’Ucraina, ma della vita stessa, dell’umanità, della legge e della verità”, ha dichiarato Zelensky in un video.