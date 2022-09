Inter-Roma domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Inter ospita la Roma in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio in programma alle 18:00 di sabato 1 ottobre nella cornice dello stadio San Siro. Mourinho, squalificato, cerca tre punti nel big match da ex. Simone Inzaghi prova a scacciare la crisi. La partita, diretta dall’arbitro Massa, sarà trasmessa su Dazn in diretta esclusiva. Salterà questo match per squalifica Marcelo Brozovic: a partire dallo scorso campionato, con lui in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match. La Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 21 in Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) L’ospita lain occasione dell’ottava giornata di. Fischio d’inizio in programma alle 18:00 di sabato 1 ottobre nella cornice dello stadio San Siro. Mourinho, squalificato, cerca tre punti nel big match da ex. Simone Inzaghi prova a scacciare la crisi. La partita, diretta dall’arbitro Massa, sarà trasmessa su Dazn in diretta esclusiva. Salterà questo match per squalifica Marcelo Brozovic: a partire dallo scorso campionato, con lui in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match. Laha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 21 inA. SportFace.

