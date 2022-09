Inclusione disabili, confronto all’UniSannio: “Tema non più rinviabile” (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Il Tema della tutela delle disabilità non è più rinviabile e deve essere riproposto all’interno dell’agenda nazionale politica”: E’ quanto ha dichiarato Paolo Ricci docente dell’Università Federico II di Napoli, bel corso di una iniziativa promossa dallo stesso ateneo presso il Cubo di Via dei Mulini. Il confronto sulla delicata questione della tutela delle disabilità nella società civile e negli stessi luoghi di lavoro ha visto un confronto a più voci, ma la sostanza della questione in gioco è stata sollevata proprio dal Rettore Gerardo Canfora che ha posto in evidenza il fatto che mancano all’appello non solo risorse finanziarie ma anche risorse umane per una vera politica di sostegno a favore dei portatori di disabilità. Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Ildella tutela delletà non è piùe deve essere riproposto all’interno dell’agenda nazionale politica”: E’ quanto ha dichiarato Paolo Ricci docente dell’Università Federico II di Napoli, bel corso di una iniziativa promossa dallo stesso ateneo presso il Cubo di Via dei Mulini. Ilsulla delicata questione della tutela delletà nella società civile e negli stessi luoghi di lavoro ha visto una più voci, ma la sostanza della questione in gioco è stata sollevata proprio dal Rettore Gerardo Canfora che ha posto in evidenza il fatto che mancano all’appello non solo risorse finanziarie ma anche risorse umane per una vera politica di sostegno a favore dei portatori dità. Il ...

