I Negramaro tornano unplugged nei teatri

(Di venerdì 30 settembre 2022)nei, dopo una quindicina d'anni passati a riempire palazzetti, stadi e a partecipare a festival. Con 'European tour 2002', cominciato con la data zero di Saint ...

LaGazzettaWeb : Dal Salento all'Europa: i Negramaro tornano live unplugged nei teatri -

nei teatri i, dopo una quindicina d'anni passati a riempire palazzetti, stadi e a partecipare a festival. Con 'Unplugged European tour 2002', cominciato con la data zero di Saint ...con il loro Unplugged European Tour 2022così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi ...Tornano nei teatri i Negramaro, dopo una quindicina d'anni passati a riempire palazzetti, stadi e a partecipare a festival. (ANSA) ...I Negramaro partiranno per il loro Unplugged European Tour 2022 da Milano il 30 settembre, dopo che la data zero sarà a saint Vincent ...