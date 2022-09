Grande Fratello Vip, Gegia presenta Mehmet, il fidanzato turco più giovane di 20 anni. Ma lui dice di non conoscerla (Di venerdì 30 settembre 2022) “E mamma fai questo, le valigie, i compiti, Rebecca, Sebastian: è bellissimo”. Nel leggere questa frase è possibile sentire in sottofondo la voce di Pamela Prati. Ricorderete tutti il caso salito alla ribalta di Mark Caltagirone, l’uomo dall’identità misteriosa di cui la primadonna del Bagaglino si era follemente innamorata. L’amara scoperta non tardò però ad arrivare: il presunto fidanzato era nient’altro che frutto della fantasia di terze persone. Eppure, a distanza di anni, Mark Caltagirone potrebbe essere tornato in Turchia. In questa edizione del Grande Fratello Vip tra le concorrenti in casa, oltre a Pamela Prati, spicca anche il nome di Gegia. Nella diretta di ieri sera, giovedì 29 settembre, l’attrice ha parlato del suo nuovo amore turco, Mehmet. I due si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “E mamma fai questo, le valigie, i compiti, Rebecca, Sebastian: è bellissimo”. Nel leggere questa frase è possibile sentire in sottofondo la voce di Pamela Prati. Ricorderete tutti il caso salito alla ribalta di Mark Caltagirone, l’uomo dall’identità misteriosa di cui la primadonna del Bagaglino si era follemente innamorata. L’amara scoperta non tardò però ad arrivare: il presuntoera nient’altro che frutto della fantasia di terze persone. Eppure, a distanza di, Mark Caltagirone potrebbe essere tornato in Turchia. In questa edizione delVip tra le concorrenti in casa, oltre a Pamela Prati, spicca anche il nome di. Nella diretta di ieri sera, giovedì 29 settembre, l’attrice ha parlato del suo nuovo amore. I due si ...

