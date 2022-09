Google Stadia: annunciata la chiusura del servizio (Di venerdì 30 settembre 2022) Quest’anno non è proprio andato per il verso giusto per Google visto che, a breve, chiuderà il suo servizio di cloud gaming Stadia Nonostante fosse partito con le migliori intenzioni, ancora a novembre 2019, il servizio di cloud gaming Google Stadia ha fatto molta fatica a restare al passo nel mercato videoludico. Purtroppo alla fine si è rivelato un classico esempio di “tutto fumo e niente arrosto” tanto che chiuderà il prossimo anno, ma andiamo avanti con un po’ di ordine. Google Stadia: segnatevi il 18 gennaio 2023 Chiunque abbia mostrato un minimo di scetticismo nei confronti di questo servizio alla fine può dire di aver avuto ragione da vendere! Si chiuderà definitivamente il 18 gennaio del 2023 e, inoltre, non ci sarà più ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 settembre 2022) Quest’anno non è proprio andato per il verso giusto pervisto che, a breve, chiuderà il suodi cloud gamingNonostante fosse partito con le migliori intenzioni, ancora a novembre 2019, ildi cloud gamingha fatto molta fatica a restare al passo nel mercato videoludico. Purtroppo alla fine si è rivelato un classico esempio di “tutto fumo e niente arrosto” tanto che chiuderà il prossimo anno, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.: segnatevi il 18 gennaio 2023 Chiunque abbia mostrato un minimo di scetticismo nei confronti di questoalla fine può dire di aver avuto ragione da vendere! Si chiuderà definitivamente il 18 gennaio del 2023 e, inoltre, non ci sarà più ...

