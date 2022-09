Corriere dello Sport

Dopo Renica e Bruscolotti , è arrivata anche la risposta di Ciro, difensore con il Napoli che ha vinto lo scudetto nel 1987 - 88 e nel 1989 - 90.Pochi giorni fa a, il cantante Rhove ha interrotto il concerto e ha abbandonato il palco ... "Lite Non lo sapevo" Rhovei Pinguini Tattici Nucleari: 'Non parlavano di voi da anni...' ... Ferrara stronca Cassano: "Taci, mentre noi vincevamo con Maradona tu prendevi il biberon" La risposta dell'ex difensore di Napoli su Instagram: "Parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno" ...