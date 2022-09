Covid | 34 479 i nuovi positivi e 30 decessi

(Di venerdì 30 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 34.479 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 183.059 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenzaemanato dal Ministero della Salute. Sono 30 le vittime, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 177.092. A livello di ospedalizzazioni sono 4.101 i ricoverati con sintomi (252 in più di ieri), dei quali 136 in terapia intensiva, cinque in meno. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

