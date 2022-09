Conferenza stampa Spalletti: «Scudetto? Si assegna a giugno, non ora» (Di venerdì 30 settembre 2022) Conferenza stampa Spalletti, il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino: le dichiarazioni Luciano Spalletti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Torino. Le parole riportate da TuttoNapoli. GARA FONDAMENTALE – «Ogni partita serve a ricordare siamo forti oppure no, è un discorso che va al di là della valutazione di una gara, il percorso sarà lungo e difficile e tutte le volte dobbiamo rifare le stesse cose, serve impegno costante non solo per il risultato ma per quanto riguarda lo sviluppare ogni singolo allenamento, con gli atteggiamenti corretti per avere continuità nel lungo periodo. Io non ho mai visto assegnare scudetti a settembre, ma sempre a giugno e c’è tanta strada da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022), il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino: le dichiarazioni Lucianoha parlato inalla vigilia del match tra Napoli e Torino. Le parole riportate da TuttoNapoli. GARA FONDAMENTALE – «Ogni partita serve a ricordare siamo forti oppure no, è un discorso che va al di là della valutazione di una gara, il percorso sarà lungo e difficile e tutte le volte dobbiamo rifare le stesse cose, serve impegno costante non solo per il risultato ma per quanto riguarda lo sviluppare ogni singolo allenamento, con gli atteggiamenti corretti per avere continuità nel lungo periodo. Io non ho mai vistore scudetti a settembre, ma sempre ae c’è tanta strada da ...

