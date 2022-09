Attentato suicida in una scuola a Kabul: tra le vittime molte studentesse (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono per la maggior parte donne le vittime dell’Attentato suicida a Kabul, avvenuto nel centro educativo Kaj nell’Ovest della città. Diciannove persone sono morte e oltre quaranta sono rimaste ferite, a seguito di una sparatoria. Il quartiere in cui è avvenuta la tragedia è Dash al-Barshi, abitato da sciiti. Il portavoce della polizia di Kabul L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono per la maggior parte donne ledell’, avvenuto nel centro educativo Kaj nell’Ovest della città. Diciannove persone sono morte e oltre quaranta sono rimaste ferite, a seguito di una sparatoria. Il quartiere in cui è avvenuta la tragedia è Dash al-Barshi, abitato da sciiti. Il portavoce della polizia diL'articolo proviene da Inews24.it.

