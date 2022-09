sportli26181512 : Tatarusanu e Ballo-Touré pronti all’uso. Rebic ci prova, Tonali ok: Tatarusanu e Ballo-Touré pronti all’uso. Rebic… - Gazzetta_it : Tatarusanu e Ballo-Touré pronti all’uso. Rebic ci prova, Tonali ok - vchiara_ : Sabato Tatarusanu-Ballo Toure, lo avevo rimosso per un attimo - spaceysmo : @jeanpauldl1998 @FinallyMichele si ma adesso i problemi sono altri visto che domenica si gioca con tatarusanu e bal… - ManuFilippone95 : RT @itsnotanangel: Era una serata tranquilla poi mi sono ricordata di Tatarusanu e Ballo-Tourè titolari -

La Gazzetta dello Sport

Orientamento In porta non ci sono dubbi: spazio a, vice di Mike, piazzato in tutta ... L'orientamento parrebbe indicare il sostituto naturale di Hernandez, ovvero- Touré. Fin qui, ...MILAN (4 - 2 - 3 - 1):; Calabria, Kalulu, Tomori,- Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli Tatarusanu e Ballo-Touré pronti all’uso. Rebic ci prova, Tonali ok Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La prima sosta nazionali della stagione 2022-2023 si è conclusa in chiaroscuro per ciò che riguarda il Milan: se la maggior parte, tra i 17 convocati totali, ha avuto modo di riposare ...