Se Menu Start, Store e App non funzionano in Windows 10 e 11 (Di giovedì 29 settembre 2022) Anche se Windows ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni il problema è sempre dietro l'angolo e può colpire anche le funzioni più importanti di Windows, come per esempio il Menu Start, le app predefinite e l'avvio dello Store. Risolvere questi problemi potrebbe sembrare difficile in un primo momento, ma per fortuna Microsoft ha inserito degli efficaci sistemi all'interno del sistema operativo in grado di ripristinare le componenti mancanti o danneggiate di Windows senza dover formattare l'intero sistema. Nella guida che segue vi mostreremo come risolvere i problemi con il Menu Start, la ricerca, il browser Edge ed altre applicazioni di sistema che non funzionano più su Windows 11 e su Windows

