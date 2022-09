Salvini in pressing per l’Autonomia. Ma il problema sono le poltrone (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Matteo Salvini che a Montecitorio ha incontrato la numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è un leader a metà. Quella siglata martedì nel corso del consiglio federale della Lega è stata una sorta di tregua. Salvini rimane alla guida del partito di via Bellerio ma sostanzialmente per una ragione semplice: al momento un altro leader non si intravede. Salvini incontra la Meloni, ma può scordarsi il Viminale. E i veneti gli chiedono il ministero degli Affari regionali I presidenti di Regione, accreditati a succedergli, da Luca Zaia (Veneto) a Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) ora non hanno intenzione di uscire allo scoperto. Ma i militanti, la cosiddetta base, sono in fermento e i mal di pancia di assessori ed esponenti del partito locali non sono affatto sopiti dopo il compromesso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Matteoche a Montecitorio ha incontrato la numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è un leader a metà. Quella siglata martedì nel corso del consiglio federale della Lega è stata una sorta di tregua.rimane alla guida del partito di via Bellerio ma sostanzialmente per una ragione semplice: al momento un altro leader non si intravede.incontra la Meloni, ma può scordarsi il Viminale. E i veneti gli chiedono il ministero degli Affari regionali I presidenti di Regione, accreditati a succedergli, da Luca Zaia (Veneto) a Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) ora non hanno intenzione di uscire allo scoperto. Ma i militanti, la cosiddetta base,in fermento e i mal di pancia di assessori ed esponenti del partito locali nonaffatto sopiti dopo il compromesso ...

