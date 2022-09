Per Pina Picerno “Slava Evropi” è un esempio di come essere europeisti (Di giovedì 29 settembre 2022) «È un nuovo strumento di partecipazione per il popolo ucraino, un esempio di come essere europeisti». Così la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno ha commentato la nuova iniziativa Slava Evropi (Gloria all’Europa), il nuovo giornale europeo digitale de Linkiesta, scritto in lingua ucraina che sarà presentato oggi al Teatro Franco Parenti di a partire dalle ore 18,30. Un quotidiano che racconterà agli ucraini come funziona l’Unione Europea e cosa accade nel nostro continente. «L’iniziativa è promossa da Linkiesta – che ringrazio sentitamente – in collaborazione con il Parlamento Europeo e con la testata ucraina Evropeiska Pravda – è un esempio di come la missione informativa si saldi con la tutela dello ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 settembre 2022) «È un nuovo strumento di partecipazione per il popolo ucraino, undi». Così la vice presidente del Parlamento europeoPicierno ha commentato la nuova iniziativa(Gloria all’Europa), il nuovo giornale europeo digitale de Linkiesta, scritto in lingua ucraina che sarà presentato oggi al Teatro Franco Parenti di a partire dalle ore 18,30. Un quotidiano che racconterà agli ucrainifunziona l’Unione Europea e cosa accade nel nostro continente. «L’iniziativa è promossa da Linkiesta – che ringrazio sentitamente – in collaborazione con il Parlamento Europeo e con la testata ucraina Evropeiska Pravda – è undila missione informativa si saldi con la tutela dello ...

IAIonline : Nell'ambito dell'edizione di quest'anno del #PremioIAI, lo IAI ha conferito a @RobertaMetsola e @pinapic una Menzio… - mannocchia : Ho osservato la fine della campagna elettorale con Pina che non ha parole d'ordine ma ha un metodo: se non ascolti,… - Frankf1842 : RT @LalliVincenzo: Buongiorno cara Pina a Te e a tutti e sia di dolcezza e amore verso noi stessi e gli altri migliorandoci e sostenendoci… - LalliVincenzo : Buongiorno cara Pina a Te e a tutti e sia di dolcezza e amore verso noi stessi e gli altri migliorandoci e sostenen… - Pina__Pina___ : RT @SelvettiGiorgio: -entra in un locale. -mangia . -bevi. -chiedi il conto. -urla : 'HO VOTATO LA MELONI!!'. - vai a casa. Seguitemi per… -