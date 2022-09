Nord Stream: Cremlino,atto terroristico da paese straniero (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli incidenti ai gasdotti Nord Stream sembrano "un atto terroristico, probabilmente di un paese straniero". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax. Peskov ha anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli incidenti ai gasdottisembrano "un, probabilmente di un". Lo ha affermato il portavoce delDmitry Peskov, citato da Interfax. Peskov ha anche ...

