MotoGP, GP Thailandia 2022. Parte la “Caccia a un ottobre rosso”. Ducati saprà capitalizzare la sua supremazia? (Di giovedì 29 settembre 2022) “Caccia a ottobre rosso” è uno dei migliori film thriller mai prodotti, basato sull’omonimo romanzo di Tom Clancy. “L’ottobre rosso” del titolo era un sommergibile sovietico, rincorso per ragioni totalmente diverse, sia dalla marina militare russa che da quella americana. L’ottobre rosso di cui si parla in questo articolo è invece prettamente figurato ed è ciò di cui ha bisogno Ducati per conquistare il Mondiale 2022. La Casa di Borgo Panigale dispone della miglior moto della griglia. Lo dimostra il fatto di aver già vinto matematicamente il titolo costruttori, avendo conquistando ben 11 successi su 16 possibili. Peraltro, nell’arco della stagione, si sono imposti tre piloti diversi. Come se non bastasse, guardando la classifica ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) “” è uno dei migliori film thriller mai prodotti, basato sull’omonimo romanzo di Tom Clancy. “L’” del titolo era un sommergibile sovietico, rincorso per ragioni totalmente diverse, sia dalla marina militare russa che da quella americana. L’di cui si parla in questo articolo è invece prettamente figurato ed è ciò di cui ha bisognoper conquistare il Mondiale. La Casa di Borgo Panigale dispone della miglior moto della griglia. Lo dimostra il fatto di aver già vinto matematicamente il titolo costruttori, avendo conquistando ben 11 successi su 16 possibili. Peraltro, nell’arco della stagione, si sono imposti tre piloti diversi. Come se non bastasse, guardando la classifica ...

