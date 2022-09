Morta la madre di Anna Tatangelo | soffriva da tempo

(Di giovedì 29 settembre 2022) Palmira Vinci, ladi, èoggi 29 settembre 2022 a Sora. Aveva 67 anni e da anni combatteva contro una brutta malattia. Si è spenta tra l’affetto dei suoi cari e della sua amata figlia, che era già al suo capezzale. E noi facciamo le nostre condoglianze alla cantante campana. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Grande Fratello story, solo tre coppie stanno ancora insieme: chi sono Grande Fratello story, solo tre coppie stanno ancora insieme: chi sono Il Grande Fratello Nip come quello Nip ha visto nascere tantissime storie d’amore, ma soltanto tre sono sopravvissute Uomini e Donne 2022: chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista ...

Agenzia_Ansa : E' morta la mamma di Anna Tatangelo. Aveva 67 anni, cordoglio a Sora #ANSA - zilio_cristian : RT @rtl1025: ?? Stava male da tempo, è morta questa mattina Palmira Vinci, 67 anni, la madre di #AnnaTantagelo. Lo riporta l'edizione online… - AnnaBonaccorso5 : RT @rtl1025: ?? Stava male da tempo, è morta questa mattina Palmira Vinci, 67 anni, la madre di #AnnaTantagelo. Lo riporta l'edizione online… - mooningeminigrl : RT @rtl1025: ?? Stava male da tempo, è morta questa mattina Palmira Vinci, 67 anni, la madre di #AnnaTantagelo. Lo riporta l'edizione online… - qn_lanazione : Morta a sedici anni nell'incidente. Ferita la madre -

La Regina Elisabetta II èalle ore 16:10 italiane (dunque quando nel Regno Unito erano le 15:...dello sposo vestita a lutto durante matrimonio/ "Per onorare Regina Elisabetta"Palmira Vinci , 67 anni, èquesta mattina a Sora, in provincia di Frosinone, dove è nata e cresciuta la figlia Anna ...la cantante aveva postato sui social network alcune foto insieme alla. ...Paolo Caprio, 40 anni, fu aggredito all’esterno di una stazione di servizio un anno fa e morì dopo aver sbattuto la testa cadendo. Imputato per il suo omicidio è Fabio Giampalmo ...Il certificato di morte della Regina Elisabetta II svela la causa di morte della sovrana inglese: di cosa è morta l'8 settembre 2022 ...