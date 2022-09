Milan, Tonali e Calabria recuperati per l'Empoli. Rebic si allena parzialmente in gruppo, a parte Origi (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Milan vede l'Empoli Nel corso della mattinata è andato in scena l'allenamento dell'antivigilia in vista della partita... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilvede l'Nel corso della mattinata è andato in scena l'mento dell'antivigilia in vista della partita...

AntoVitiello : Buona notizia da Milanello: stamattina #Tonali è tornato ad allenarsi in gruppo Recuperato per Empoli #Milan @MilanNewsit - calciomercatoit : ??+++ Sandro #Tonali ha appena lasciato il ritiro della #Nazionale: non sarà disponibile per i match con… - AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - cmdotcom : #Milan, #Tonali e #Calabria recuperati per l'Empoli. #Rebic si allena parzialmente in gruppo, a parte #Origi - Fefinho83 : @AntoVitiello 2 buone notizie dall'infermeria del Milan oggi: prima Tonali, ora Rebic...non ci credo! ?? -