Manuel Agnelli mette gli Afterhours in soffitta: “Sono libero di esprimermi”. Poi sui Maneskin: “Funzionano per motivazioni magiche e non per progetti fatti bene…” (Di giovedì 29 settembre 2022) Trent’anni di carriera (25 con gli Afterhours) e la voglia di “libertà” di essere sé stessi e di esprimersi. Manuel Agnelli mette in soffitta (“ma potremmo tornare tra cinque anni”) il progetto Afterhours per dedicarsi alla sua musica. E la nuova musica di Agnelli, contenuta nel primo disco solista “Ama il prossimo tuo come te stesso”, in uscita il 30 settembre, racchiude suoni di coperchi, catene, scatole di cartone, bidoni della spazzatura, bottiglie di plastica e sacchi da boxe. “Durante il lockdown – racconta l’artista – mi Sono ritrovato da solo a casa e ho iniziato a scrivere cose, senza alcun progetto. Ho suonato qualsiasi cosa. Alla fine mi Sono reso conto che avevo un album tra le mani, così ho chiamato un gruppo di musicisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Trent’anni di carriera (25 con gli) e la voglia di “libertà” di essere sé stessi e di esprimersi.in(“ma potremmo tornare tra cinque anni”) il progettoper dedicarsi alla sua musica. E la nuova musica di, contenuta nel primo disco solista “Ama il prossimo tuo come te stesso”, in uscita il 30 settembre, racchiude suoni di coperchi, catene, scatole di cartone, bidoni della spazzatura, bottiglie di plastica e sacchi da boxe. “Durante il lockdown – racconta l’artista – miritrovato da solo a casa e ho iniziato a scrivere cose, senza alcun progetto. Ho suonato qualsiasi cosa. Alla fine mireso conto che avevo un album tra le mani, così ho chiamato un gruppo di musicisti ...

