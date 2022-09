L' erede di Mussolini | la vergogna di Antonio Scurati contro Giorgia Meloni

_inthehell_ : RT @amaricord: La stampa estera parla di ritorno al fascismo e della Meloni come erede di Mussolini, in Italia non vedremo mai questi titol… - Libero_official : 'Programma reazionario, deriva dal neofascismo: #GiorgiaMeloni è pericolosa', gli insulti dello scrittore… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Ha definito #GiorgiaMeloni 'erede di #Mussolini' e la ha bollata come 'pericolosa'? Mi sono informato su di lui: ecco… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: “È la vittoria di un partito che ha le sue radici nel fascismo” denuncia #AntonioScurati dalla Francia. Lo scrittore, che d… - Libero_official : Ha definito #GiorgiaMeloni 'erede di #Mussolini' e la ha bollata come 'pericolosa'? Mi sono informato su di lui: ec… -

... in cui Scurati ha definito il partito della Meloni come "di". "Sono sempre disponibile a un confronto di idee, anche e soprattutto con chi la pensa diversamente da me - ha ...... in cui Scurati ha definito il partito della Meloni come 'di'. 'Sono sempre disponibile a un confronto di idee, anche e soprattutto con chi la pensa diversamente da me - ha ...Scurati non è capace di leggere i titoli: 'M' vuol dire Mussolini, ciò di cui si è occupato anche ultimamente dal punto di vista editoriale. Se poi lui legge la 'M' come 'Merda' allora vuol dire che s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...