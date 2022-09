Il Programma di AIFA per il 2022 taglia le gambe alle cure più accessibili

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Roma, 29/9/22) - Nel documento trasmesso dalla Salute al parere della Conferenza Stato-Regioni l'intenzione di rinegoziare i prezzi al ribasso Roma, 29 settembre- «Abbiamo preso visione con sconcerto deldi attività dell'Agenzia italiana del Farmaco per ilche il ministero della Salute ha inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e di cui quest'ultima ieri ha rinviato l'esame. Nel documento si individua tra gli strumenti fondamentali per gestire la spesa farmaceutica quello del “riallineamento dei prezzi della convenzionata”. Questa misura, se applicata, rischia di mettere definitivamente in ginocchio le aziende produttrici di farmaci equivalenti portandole ad interrompere la produzione di prodotti indispensabili alla tenuta del SSN». A lanciare l'allarme è Enrique Häusermann, presidente di EGUALIA, ...

Il semaforo rosso era atteso ma ieri se n'è avuta la conferma in Conferenza Stato - Regioni dove sono stati rinviati sia il programma di attività dell'Agenzia del farmaco e sul riparto di 900 mln per l'applicazione del piano pandemico.