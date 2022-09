vagabondoebbro : #consiglidilettura 'Il dio disarmato' di Andrea @andreapomella per @Einaudieditore - GotorMiguel : RT @CrocifissoDent2: Generazione Settanta di @GotorMiguel e Il dio disarmato di @andreapomella entrambi @Einaudieditore tornano a interroga… - Guardounpo : RT @CrocifissoDent2: Generazione Settanta di @GotorMiguel e Il dio disarmato di @andreapomella entrambi @Einaudieditore tornano a interroga… - Einaudieditore : RT @CrocifissoDent2: Generazione Settanta di @GotorMiguel e Il dio disarmato di @andreapomella entrambi @Einaudieditore tornano a interroga… - CrocifissoDent2 : Generazione Settanta di @GotorMiguel e Il dio disarmato di @andreapomella entrambi @Einaudieditore tornano a interr… -

Gazzetta del Sud

... un saggio sul tempo e sulla nostra percezione di esso, una raccolta di racconti che ruotano tutti " in modo quasi ossessivo " intorno allo stesso tema Il libro si intitola "Il" (...Il primo, 'perché hai miei piani'. E penso che con questo intenda la caduta del ... È in 'tutto ciò che nega'. Parlando al quotidiano peruviano El Comercio, p. Amorth ha detto che in un'... “Il dio disarmato”, in quei 3 minuti in via Fani cambiò la nostra Storia Il nuovo libro di Andrea Pomella è un colpo al cuore del lettore, lo lascia senza fiato, innanzitutto perché lo obbliga a chiedersi cos’è di preciso ..."Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra. Impegniamoci dunque, ancora di più, a promuovere e rafforzare la necessità che i conflitti si risolvano non con le inconcludenti ragioni della ...