GdS – Calciomercato Inter, da Chalobah a Pedraza e Soyuncu: i nomi (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-28 20:42:19 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema Calciomercato proveniente dalla Gazzetta: Le prospettive verso la sessione invernale sono soprattutto legate alla difesa e alla fascia sinistra, salvo occasioni last minute in prestito Mancano più di tre mesi alla riapertura del Calciomercato in Italia, ma le teste degli addetti ai lavori sono già attive, in prospettiva. In uscita e in entrata le strategie vengono messe a punto già diverse settimane prima e, soprattutto se ci si trova nella situazione di dover cercare rinforzi, è meglio individuare alcuni nomi con anticipo. In casa Inter, al di là di sorprese al momento non preventivabili, i due terreni di caccia potrebbero essere la difesa e la fascia sinistra, in caso di addio di Milan Skriniar o Robin Gosens. L'urgenza — Primo ...

