Ciak si gira a Roma | ecco dove | strade chiuse e orari

(Di giovedì 29 settembre 2022) Dal 29 settembre e fino al 1 ottobre la Tangenziale est adiventa set cinematografico. Per consentire le riprese del film dalle 23 di stasera 29 settembre e fino alle 5 del 1 ottobre il tratto di strada resterà chiuso al traffico. Ad essere interessate dalle limitazioni di transito alle auto l’incrocio di Viale Castrense e Via Nola e l’intersezione dell’inizio della Tangenziale fino all’incrocio con l’uscita San Lorenzo fino a Largo Settimio Passamonti. Leggi anche: Disney Plus, serie tv e film in uscita a ottobre 2022:quando e le novità. Il calendario Quali sono le zone colpite dalle limitazioni di traffico La zona scelta per effettuare le riprese del film, sul cui titolo al momento vige il massimo riserbo, è centralissima interessando via Tiburtina, la stazione Termini, ma anche la zona di San Lorenzo che è ritrovo di tanti giovani ...