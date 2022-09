Bomba d’acqua su Formia, drammatico video: “Qui viene giù tutto. Non resistiamo più, aiutateci” (video) (Di giovedì 29 settembre 2022) “Oddio mio, la montagna non ci sta più, non resistiamo più, aiutateci”: le urla di disperazione di una donna di Formia, la signora Irene V. accompagnano il video dell’alluvione improvvisa che sta devastando la zona in provincia di Latina. Tra le situazioni più gravi quella che viene mostrata nel video in località Santa Maria La Noce. Colpite violentemente anche le zone di Vindicio e Scacciagalline. Il maltempo ha provcato una frana che ha fatto venire giù l’acqua e i detriti. Una montagna d’acqua che ha travolto anche le auto che si trovava di fronte, scaraventandole via. Alcune strade della città sono state praticamente devastate e più di qualche casa ha subito danni ingenti. Le immagini da Formia e dal quartiere ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) “Oddio mio, la montagna non ci sta più, nonpiù,”: le urla di disperazione di una donna di, la signora Irene V. accompagnano ildell’alluvione improvvisa che sta devastando la zona in provincia di Latina. Tra le situazioni più gravi quella chemostrata nelin località Santa Maria La Noce. Colpite violentemente anche le zone di Vindicio e Scacciagalline. Il maltempo ha provcato una frana che ha fatto venire giù l’acqua e i detriti. Una montagnache ha travolto anche le auto che si trovava di fronte, scaraventandole via. Alcune strade della città sono state praticamente devastate e più di qualche casa ha subito danni ingenti. Le immagini dae dal quartiere ...

