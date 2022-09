Bologna, Barrow: «Non riesco a scrivere a Mihajlovic. Motta ricorda Gasperini» (Di giovedì 29 settembre 2022) L’attaccante del Bologna Musa Barrow ha parlato nel corso di una intervista a Il Resto del Carlino: le dichiarazioni MISTER THIAGO – «Lui mi chiede molta intensità e stiamo lavorando proprio su questo, migliorando giorno dopo giorno. So che con Thiago Motta possiamo fare bene, mi ricorda molto Gasperini». SINISA – «Lo ringrazierò sempre perché mi ha voluto in un momento particolare del mio percorso, quando dovevo crescere. Anche grazie a lui sono cresciuto tantissimo. Se l’ho sentito? Volevo scrivergli ma non ce l’ho fatta, non è facile, non trovi le parole. Ma non è che se non scrivi a una persona significa che non gli vuoi bene». JUVENTUS – «Sappiamo che la Juventus è una grande squadra, tra le prime tre del campionato. Però queste sono partite belle da giocare, andremo lì con la testa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) L’attaccante delMusaha parlato nel corso di una intervista a Il Resto del Carlino: le dichiarazioni MISTER THIAGO – «Lui mi chiede molta intensità e stiamo lavorando proprio su questo, migliorando giorno dopo giorno. So che con Thiagopossiamo fare bene, mimolto». SINISA – «Lo ringrazierò sempre perché mi ha voluto in un momento particolare del mio percorso, quando dovevo crescere. Anche grazie a lui sono cresciuto tantissimo. Se l’ho sentito? Volevo scrivergli ma non ce l’ho fatta, non è facile, non trovi le parole. Ma non è che se non scrivi a una persona significa che non gli vuoi bene». JUVENTUS – «Sappiamo che la Juventus è una grande squadra, tra le prime tre del campionato. Però queste sono partite belle da giocare, andremo lì con la testa ...

