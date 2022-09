Adriana Volpe Torna Al Gf Vip 7! (Di giovedì 29 settembre 2022) Adriana Volpe varcherà di nuovo la porta rossa del Gf Vip e lo farà per fare una sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. Sarà l’opportunità per avere anche un confronto con la sua nemica Sonia Bruganelli. Un faccia a faccia che si preannuncia infuocato. Ecco cosa ci aspetta nella prossima diretta del Gf Vip! Adriana Volpe Torna nella Casa per una sorpresa a Giovanni Ciacci Adriana Volpe tornerà al Grande Fratello Vip. Succederà nella prossima diretta del reality in onda tra qualche ora in prima serata su Canale 5. La conduttrice trentina ed ex opinionista del Gf Vip, entrerà nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci. I due sono molto amici e hanno lavorato insieme nel programma Ogni mattina in onda su Tv8. In una recente intervista, ancor prima che ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 29 settembre 2022)varcherà di nuovo la porta rossa del Gf Vip e lo farà per fare una sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. Sarà l’opportunità per avere anche un confronto con la sua nemica Sonia Bruganelli. Un faccia a faccia che si preannuncia infuocato. Ecco cosa ci aspetta nella prossima diretta del Gf Vip!nella Casa per una sorpresa a Giovanni Ciaccitornerà al Grande Fratello Vip. Succederà nella prossima diretta del reality in onda tra qualche ora in prima serata su Canale 5. La conduttrice trentina ed ex opinionista del Gf Vip, entrerà nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci. I due sono molto amici e hanno lavorato insieme nel programma Ogni mattina in onda su Tv8. In una recente intervista, ancor prima che ...

