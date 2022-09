Testo e traduzione di 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo, un tuffo nel synth pop degli anni ’80 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ciò che abbiamo imparato da Melissa Viviane Jefferson è che le opere d’arte non passano mai di moda: questa è la lezione che ricorre in 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo, un tripudio di synth pop e groove cui la star statunitense ci ha abituati in ogni sua produzione. Ciò che cattura subito l’attenzione è quel basso sintetico che ricorda da molto vicino il riff trascinante di My Sharona dei The Knack – e anche i Carpark North in Human gli hanno strizzato l’occhio – ma non è tutto. 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo è forte nei sintetizzatori, nei pad e nella spontaneità, elementi che fanno di questo singolo qualcosa di ben lontano dal revival. Ascoltare Lizzo è come fare un viaggio nel tempo: la sua attitudine è genuina come la sua battaglia per la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ciò che abbiamo imparato da Melissa Viviane Jefferson è che le opere d’arte non passano mai di moda: questa è la lezione che ricorre in 2 Be(Am I) di, un tripudio dipop e groove cui la star statunitense ci ha abituati in ogni sua produzione. Ciò che cattura subito l’attenzione è quel basso sintetico che ricorda da molto vicino il riff trascinante di My Sharona dei The Knack – e anche i Carpark North in Human gli hanno strizzato l’occhio – ma non è tutto. 2 Be(Am I) diè forte nei sintetizzatori, nei pad e nella spontaneità, elementi che fanno di questo singolo qualcosa di ben lontano dal revival. Ascoltareè come fare un viaggio nel tempo: la sua attitudine è genuina come la sua battaglia per la ...

ssanderlei : BZRP Music Sessions 52 - QUEVEDO ?Testo? - Traduzione Italiana @ssanderlei #lyrics #Bizarrap #Quevedo #52… - rnbjunk : Alla scoperta di #RosaLinn la sorpresa di #Eurovision con la sua hit #Snap - Artetetra_Ed : ?? Elogio dei Cavalieri Templari, a cura di Carmine di Giuseppe, è riproposto in nuova traduzione, con testo latino… - piera_salvatori : RT @piera_salvatori: testo a fronte italiano/arabo prefazione e traduzione a cura di Hafez Haidar (Aletti Editore 2022). “Come un incante… - IeeeMatteo : va be' non facciamoci caso alla qualità dell' inglese propria dell' operatore ENI Milano li ho visti io: copiainc… -