Temperature in calo e cielo nuvoloso con temporanee schiarite (Di mercoledì 28 settembre 2022) cielo nuvoloso e Temperature in calo oggi a Bergamo e in provincia. Qualche temporanea schiarita. Ecco il bollettino di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Tempo Previsto: cielo irregolarmente nuvoloso su tutti i settori per il transito di annuvolamenti da ovest nel corso della giornata, alternati a qualche temporanea schiarita. In giornata possibili piovaschi su Alpi e Prealpi, altrove fenomeni isolati o assenti.Temperature: Minime in lieve calo (10/13°C), massime in calo (19/22°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti moderati occidentali.

