Sport in tv oggi mercoledì 28 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Comincia a essere più ampia la settimana per quanto riguarda lonel mondo e, soprattutto, in termini di visibilità dalle nostre parti. Tanto spazio, naturalmente, al tennis, con il WTA di Parma che prevede il derby Paolini-Cocciaretto e poi la sorpresa Matilde Paoletti, ma anche con l’ATP di Sofia nel quale tornano in campo i due Lorenzo, Sonego e Musetti. Il basket propone le due Supercoppe: la maschile con le semifinali e la femminile con la finale. Di scena anche i Mondiali di tiro a volo in quel di Osijek, in Croazia, mentre il solo evento calcistico riguarda la Juventus femminile in Champions League. C’è anche la Cro Race nel ciclismo, ma soprattutto continua il percorso dei Mondiali femminili di volley, con sette partite. Continua anche il campionato italiano di pallamano. Di seguito il palinsesto televisivo della giornata.IN TV ...