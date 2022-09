Rosato: “Il Governo deve legittimarsi all’estero con i fatti” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ogni Governo si deve legittimare all’estero con le azioni, con i fatti, con la concretezza. Mi auguro che la Meloni sappia legittimarsi, perché è in gioco l’autorevolezza e gli interessi del Paese, che sappia legittimare il suo Governo negli interessi dell’Italia”. Lo ha detto Ettore Rosato di Italia Viva nel Terzo Polo a Napoli. “Penso che Draghi continuerà a fare la sua parte fino alla fine di questo Governo, ma poi lascerà come è giusto che sia che il nuovo Governo faccia con serietà la sua parte anche in Europa. Per noi serietà vuol dire sostenere in maniera molto forte la nostra appartenenza europea”. “Ogni Governo si deve legittimare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ognisilegittimarecon le azioni, con i, con la concretezza. Mi auguro che la Meloni sappia, perché è in gioco l’autorevolezza e gli interessi del Paese, che sappia legittimare il suonegli interessi dell’Italia”. Lo ha detto Ettoredi Italia Viva nel Terzo Polo a Napoli. “Penso che Draghi continuerà a fare la sua parte fino alla fine di questo, ma poi lascerà come è giusto che sia che il nuovofaccia con serietà la sua parte anche in Europa. Per noi serietà vuol dire sostenere in maniera molto forte la nostra appartenenza europea”. “Ognisilegittimare ...

Ettore_Rosato : Con #Draghi l'Italia ha raggiunto tutti i 45 obbiettivi previsti per riuscire ad ottenere la seconda tranche da 21… - Ettore_Rosato : Risultati evidenti. Il centrodestra non esiste più, esiste la destra. Se nascerà il governo, sempre se saranno capa… - scacchet1 : @Marabig12 @emmabonino @GiorgiaMeloni @CarloCalenda Non parlare di Pannella, lascia perdere parla di Nobili, Rosato… - parpagnowow : RT @ForzaItaIiaViva: @Ettore_Rosato @LaStampa L'autore di questo capolavoro di legge elettorale non solo non sceglie il profilo basso ma ca… - Plasticgo : RT @ForzaItaIiaViva: @Ettore_Rosato @LaStampa L'autore di questo capolavoro di legge elettorale non solo non sceglie il profilo basso ma ca… -

Quando si insedia il nuovo governo Un calendario E così i tempi di insediamento del nuovo governo della 19esima legislatura - molto probabilmente a ...A presiedere la prima seduta dei due rami del Parlamento ci saranno - per anzianità - Ettore Rosato,... Elezioni 2022, dal nuovo governo alla Legge di Bilancio: le prossime tappe Ettore Rosato presiederà invece la prima seduta della Camera. Anche sulla presidenza delle camere è ... Elezioni 2022: il nuovo Governo e il totoministri Le consultazioni del Presidente della Repubblica ... Agenzia Nova ROSATI, Premiato come giocatore social dell'anno Da Roma arriva un premio per un (ex) calciatore della Fiorentina: Antonio Rosati ha vinto il premio come "Social Football Player Male"; il riconoscimento è arrivato ... Quando si insedia il nuovo governo Un calendario Il Parlamento si insedierà il 13 ottobre. Poi la scelta dei presidenti di Camera e Senato e le consultazioni. Il vincolo della legge di bilancio e i precedenti ... E così i tempi di insediamento del nuovodella 19esima legislatura - molto probabilmente a ...A presiedere la prima seduta dei due rami del Parlamento ci saranno - per anzianità - Ettore,...Ettorepresiederà invece la prima seduta della Camera. Anche sulla presidenza delle camere è ... Elezioni 2022: il nuovoe il totoministri Le consultazioni del Presidente della Repubblica ... Rosato (Italia viva): “Meloni vince grazie al Pd” Da Roma arriva un premio per un (ex) calciatore della Fiorentina: Antonio Rosati ha vinto il premio come "Social Football Player Male"; il riconoscimento è arrivato ...Il Parlamento si insedierà il 13 ottobre. Poi la scelta dei presidenti di Camera e Senato e le consultazioni. Il vincolo della legge di bilancio e i precedenti ...