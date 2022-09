Rientro in città, i consigli per evitare lo stress da ricerca parcheggio (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'estate è finita, con il Rientro dalle ferie, il ritorno a scuola e in ufficio, le città si ripopolano, il traffico riprende e con esso anche l'ansia da ricerca parcheggio. Già perché girare e girare,... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'estate è finita, con ildalle ferie, il ritorno a scuola e in ufficio, lesi ripopolano, il traffico riprende e con esso anche l'ansia da. Già perché girare e girare,...

corinna_targi : #art #arte #poesia #poetrycommunity #poetry #artistsontwitter PROFILO NOTTURNO ?? ...rientro a casa attraversan… - 539th : @ScottDunderM No, non solo scuole, anche rientro in città e clima che fa stare più al chiuso. - FillerNero : @AndreaVenanzoni Era talmente fondamentale per salvare la patria che non esisteva rimandare di qualche giorno il ri… - ilRosano : @pieromerola Paracaduti, usanza diffusa. Vale lo stesso per Aboubakar Soumahoro. Ma la sconfitta del csx all'uninom… - Lele312T : RT @luca_barra: Vado a dormire all’una e sul televisore Mentana è in onda. Esco di casa alle 6.50 e spengo la tv mentre Mentana è in onda.… -