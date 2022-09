Return to Monkey Island – Il punta e clicca più famoso ritorna con una nuova veste grafica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono passati molti anni dall’ultima visita su Monkey Island e con un annuncio del tutto inaspettato Ron Gilbert, l’autore della saga, ha portato sugli schermi una nuovo capitolo della sua opera, rimasta nel cuore di tantissimi videogiocatori. Dopo un riassunto dei capitoli precedenti ideale per i neofiti quanto per i veterani della saga l’avventura prenderà il via dal parco giochi dove si era concluso il secondo capitolo, dando modo al giocatore di impratichirsi con le meccaniche di gioco e intanto rivivere alcune vicende precedenti, cosi da arrivare preparati all’inizio di questa nuova avventura dove verrete chiamati a interpretare ancora una volta il prode Guybrush Threepwood, tornato ancora una volta sull’isola per cercare di carpirne ancora una volta i segreti. Tutto inizia da Mêlée Island, luogo ameno dove il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono passati molti anni dall’ultima visita sue con un annuncio del tutto inaspettato Ron Gilbert, l’autore della saga, ha portato sugli schermi una nuovo capitolo della sua opera, rimasta nel cuore di tantissimi videogiocatori. Dopo un riassunto dei capitoli precedenti ideale per i neofiti quanto per i veterani della saga l’avventura prenderà il via dal parco giochi dove si era concluso il secondo capitolo, dando modo al giocatore di impratichirsi con le meccaniche di gioco e intanto rivivere alcune vicende precedenti, cosi da arrivare preparati all’inizio di questaavventura dove verrete chiamati a interpretare ancora una volta il prode Guybrush Threepwood, tornato ancora una volta sull’isola per cercare di carpirne ancora una volta i segreti. Tutto inizia da Mêlée, luogo ameno dove il ...

GamerNewsit : #ReturnToMonkeyIsland L'abbiamo atteso a lungo, abbiamo avuto paura e, finalmente, ci abbiamo giocato: ecco la nost… - MaryEEvee_ : RT @Geg862: Return to Monkey Island è un cazzo di capolavoro! - Geg862 : Return to Monkey Island è un cazzo di capolavoro! - pressstart_xyz : ??Nuova #Recensione! ?????Abbiamo finalmente #Giocato #ReturnToMonkeyIsland, la nuovissima opera di @grumpygamer.… - _AlfioTorrisi : RT @pressstart_xyz: Return To Monkey Island sarà la fine della serie? Ron Gilbert lo esclude -