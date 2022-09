Real Madrid: Modric rimarrà fuori per una decina di giorni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dieci giorni di stop per Luka Modric. Secondo la stampa spagnola il centrocampista ha riportato una lieve lesione muscolare durante gli impegni con la sua Croazia, una delle quattro nazionali (Italia, Olanda e Spagna le altre tre) che hanno raggiunto la final four di Nations League. Rientrato a Madrid, il giocatore si è allenato in palestra e secondo la stampa madrilena Ancelotti non lo avrà a disposizione per le gare con Osasuna, Shakhtar Donetsk e Getafe, ma farà in tempo a rientrare per il Clasico col Barça, in programma domenica 16 al Santiago Bernabeu. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Diecidi stop per Luka. Secondo la stampa spagnola il centrocampista ha riportato una lieve lesione muscolare durante gli impegni con la sua Croazia, una delle quattro nazionali (Italia, Olanda e Spagna le altre tre) che hanno raggiunto la final four di Nations League. Rientrato a, il giocatore si è allenato in palestra e secondo la stampa madrilena Ancelotti non lo avrà a disposizione per le gare con Osasuna, Shakhtar Donetsk e Getafe, ma farà in tempo a rientrare per il Clasico col Barça, in programma domenica 16 al Santiago Bernabeu. SportFace.

MTartaglini : @DP_CMJ 1) Baggio 2) Del Piero 3) Ravanelli in Finale di Champions League 4) Juventus 3 Real Madrid 1 (2003) - IlConteViziato : @DP_CMJ 1) Roberto Baggio 2) Roberto Baggio 3)Del Piero Juventus Fiorentina 3-2 4)Juventus - Real Madrid 3-1 (non c… - vabbehh : @DP_CMJ 1) Alessandro Del Piero 2) Alessandro Del Piero 3) Morata in City - Juve 1-2 CL Gironi CL 4) Real Madrid - Juve 1-1 semifinale CL - XDVXY10i : @RMFC_DNA @HolaSami17 Nice Real Madrid penaldo hahahahahahah - Ali17188124 : RT @gippu1: 1) 1998 (Real Madrid-Borussia Dortmund, andata semifinali). Clamoroso al Bernabeu: a pochi istanti dall'inizio gli Ultras Sur s… -