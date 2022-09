Petrolio: in rialzo a New York a 79,83 dollari (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,69% a 79,83 dollari al barile. . 28 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,69% a 79,83al barile. . 28 settembre 2022

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: in rialzo a New York a 79,83 dollari: Quotazioni salgono dell'1,69% - fisco24_info : Petrolio: in rialzo a New York a 79,83 dollari: Quotazioni salgono dell'1,69% - MilanoFinanza : La diretta dai mercati | Europa pesante anche se i futures di Wall Street si portano sulla parità, il petrolio vira… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Prezzi Guerra: gas in rialzo e petrolio in calo: Tensioni tra Europa e Russia su guasti Nord Stream - fisco24_info : Prezzi Guerra: gas in rialzo e petrolio in calo: Tensioni tra Europa e Russia su guasti Nord Stream -