Opel Astra - Torna la GSe | ma ora è elettrificata

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Laa parlare ai clienti sportivi e fa rivivere sotto una nuova luce la storica sigla GSe. La prima nata di questo progetto è l'GSe, con l'ultima lettera che indica ora la presenza del powertrain elettrificato plug-in hybrid. La vettura sarà offerta sia con carrozzeria cinque porte sia Sports Tourer, ma non si conoscono ancora i prezzi di listino. Assetto, freni e tarature specifiche dell'Esp. Secondo lala ricetta giusta per i modelli GSe è quella di un mix tra confort e maneggevolezza, che vira maggiormente verso il piacere di guida. Per ottenere questo risultato i tecnici hanno rivisto completamente sterzo, sospensioni e impianto frenante rispetto alle altre versioni: l'GSe è più bassa di 10 mm e adotta ammortizzatori Fsd, inoltre l'Esp ha tarature specifiche per lasciare ...

videomotorsIT : Opel Astra: le GSe sono ibride plug-in // - ClubAlfaIt : #Opel Astra e Astra Sports Tourer: ecco gli accessori originali disponbili #OpelAstra - solomotori : Opel, una gamma di accessori per la nuova Astra - EstebBeltramino : Opel, una gamma di accessori per la nuova Astra #motori -

Le nuove versioni ibride dell', berlina e wagon, sono spinte da un powertrain con 225 CV e si distinguono per specifiche personalizzazioni estetiche e all'assetto. IL RITORNO DELLE GSe - LaGSe , e la relativa ...Le nuoveSports Tourer hanno un aspetto dinamico e sicuro e sono anche auto molto pratiche. Le versioni Plug - In Hybrid sono anche le prime ad essere proposte nella gamma di entrambe. Nell'... Opel Astra GSe: motore, interni, consumi - Quattroruote.it Disponibile anche come Sports Tourer, l'Opel Astra GSe monta un motore ibrido plug-in e ha un look unico in tutta la gamma