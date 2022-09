La fiscalità del futuro: l’intelligenza artificiale emula il comportamento umano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Algoritmi di intelligenza artificiale, programmazione neurolingustica e machine learning in grado di replicare l’approccio sensoriale e logico dell’uomo nell’analisi della documentazione, con l’obiettivo di automatizzare le attività di routine dei professionisti riducendo costi ed errori. Nasce con questa mission Ibc srl, startup innovativa RegTech che ha ideato una suite tecnologica per semplificare la complessità nella fiscalità Italiana e automatizzare le attività di routine di commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti che lavorano nei Caf e Patronati riducendo così i picchi di lavoro ed i tempi. La gestione fiscale con l’intelligenza artificiale Ibc srl, è stata fondata nel 2017 da Daniele Pace, giovane economista con un master in IT ed esperienza consolidata in consulenza e in ... Leggi su fmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Algoritmi di intelligenza, programmazione neurolingustica e machine learning in grado di replicare l’approccio sensoriale e logico dell’uomo nell’analisi della documentazione, con l’obiettivo di automatizzare le attività di routine dei professionisti riducendo costi ed errori. Nasce con questa mission Ibc srl, startup innovativa RegTech che ha ideato una suite tecnologica per semplificare la complessità nellaItaliana e automatizzare le attività di routine di commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti che lavorano nei Caf e Patronati riducendo così i picchi di lavoro ed i tempi. La gestione fiscale conIbc srl, è stata fondata nel 2017 da Daniele Pace, giovane economista con un master in IT ed esperienza consolidata in consulenza e in ...

npaoser : @AlessandroPipi4 Così oggi il PD esprime personaggi favorevoli ai diritti civili, come la Schlein, ma anche lei è o… - andrea_lenti : @Spreciso @v2Dark Può darsi, ma qualcuno nell'azienda le sostiene ed i soldi per farlo li tirano su.I soldi per le… - gavsilvan : @agorarai dubbi su imprenditori evasori? no! “se esiste lavoro nero è perché loro evadono il fisco”, in Canada li a… - Dario23000414 : @arch3tipo A destra hanno stessa visione su rdc, fiscalità ecc... oltretutto hanno votato compatti contro Draghi. I… - daniele_monaco : Il #RegnoUnito in recessione e con la £ ai minimi sul $ da 37 anni, scommette sulla crescita. Tagli alle tasse da 4… -

Christie's lancia la sua piattaforma NFT: si chiama Christie's 3.0 Scopri il percorso per formarsi in maniera completa su tutti gli aspetti del Digital Marketing e informarsi quotidianamente sugli aggiornamenti di settore. Più +300 ore di ...legale e la fiscalità. La ... Le falsificazioni della NATO & C. Il caso Kosovo ...notare che un censimento indetto dai nuovi padroni immediatamente dopo la conquista del Kosovo ... dhimmitudine , pesantissima fiscalità, espropri, saccheggi, massacri, umiliazioni e l'orribile "tributo ... Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Scopri il percorso per formarsi in maniera completa su tutti gli aspettiDigital Marketing e informarsi quotidianamente sugli aggiornamenti di settore. Più +300 ore di ...legale e la. La ......notare che un censimento indetto dai nuovi padroni immediatamente dopo la conquistaKosovo ... dhimmitudine , pesantissima, espropri, saccheggi, massacri, umiliazioni e l'orribile "tributo ... La tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute