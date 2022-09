Il cerchio degli alleati, Usa in testa, si stringe a difesa di Taiwan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una serie di notizie giungono da Oriente. Questa mattina le forze di difesa di Taipei hanno riferito che ieri undici aerei e quattro imbarcazioni cinesi erano stati rilevati nei pressi dell’Isola. La sortita ha visto la risposta di Formosa che ha schierato navi e missili terrestri terra-aria. L’episodio è l’ennesimo atto di provocazione di Pechino che da agosto ha notevolmente intensificato le manovre militari nell’area, a seguito della visita della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, in visita in Giappone ha affermato che la presidenza di Joe Biden approfondirà i legami non ufficiali con Taiwan, in un nuovo avvertimento alla Cina. Nel mentre Mike Pompeo, ex segretario di Stato, tra i membri più duri con Pechino dell’amministrazione Trump, si è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una serie di notizie giungono da Oriente. Questa mattina le forze didi Taipei hanno riferito che ieri undici aerei e quattro imbarcazioni cinesi erano stati rilevati nei pressi dell’Isola. La sortita ha visto la risposta di Formosa che ha schierato navi e missili terrestri terra-aria. L’episodio è l’ennesimo atto di provocazione di Pechino che da agosto ha notevolmente intensificato le manovre militari nell’area, a seguito della visita della Camera dei RappresentantiStati Uniti, Nancy Pelosi. La vicepresidenteStati Uniti, Kamala Harris, in visita in Giappone ha affermato che la presidenza di Joe Biden approfondirà i legami non ufficiali con, in un nuovo avvertimento alla Cina. Nel mentre Mike Pompeo, ex segretario di Stato, tra i membri più duri con Pechino dell’amministrazione Trump, si è ...

GiratinaLover_ : @Tetrafarmakon94 È la prima volta che sei nel mio primo cerchio, degli altri non so ?? - IlaNina1757 : @Sabry09439578 Sì, sembrano degli orecchini a cerchio.. è tipica sarda..?????? - MatteoRomeo6 : @jxgiuliano @maaniballi @CottarelliCPI Ripeto...tre quarti degli elettori non sapevano nemmeno chi era candidato ne… - jiullare : Cynk guardami nelle palle degli occhi sono 4 QUATTRO personaggi che non arrivo nemmeno a 40 pull per il 5 stelle se… - gekomino : @fabius10scudi fantastico! ha un assetto da MTB (angolo sterzo, rake), posizione arretrata e un bel diametro cerchi… -