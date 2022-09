Flop Lega e nodo Vicesindaco: Afragola attende il rimpasto di giunta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Passate le elezioni è tempo di rimpasto di giunta anche ad Afragola. La città – come gran parte dei comuni a Nord di Napoli – ha visto una netta affermazione del M5S (preferito da circa 9mila elettori, vale a dire il 43% dei votanti ma all’opposizione nel consiglio comunale con la sola rappresentante Marianna Salierno). L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Passate le elezioni è tempo didianche ad. La città – come gran parte dei comuni a Nord di Napoli – ha visto una netta affermazione del M5S (preferito da circa 9mila elettori, vale a dire il 43% dei votanti ma all’opposizione nel consiglio comunale con la sola rappresentante Marianna Salierno). L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : Elezioni politiche 2022, Simone Pillon è fuori dal Parlamento: con il flop della Lega non scatta il suo seggio nel… - you_trend : ?? Flop di Lega (9%) e di Forza Italia (8%), che finiscono dietro a Fratelli d'Italia in tutti i collegi tranne quel… - lacittanews : Umberto Bossi alla fine è stato eletto in Parlamento. Dopo che la notizia della sua possibile esclusione, nelle sco… - CasaItaliaRadio : Juve-Salernitana e ‘flop’ Var, Rocchi: “Non si ripeterà” ??Leggi di più su - Fab8013 : RT @11Giuliano: Flop Lega: Elezioni politiche 2022, Marcato: 'Lega, un disastro annunciato. Debacle della Lega a livello nazionale e anche… -