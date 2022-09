Elezioni Lombardia, Fontana contro Moratti: «Lei correrà con una lista civica? La mia candidatura è assolutamente confermata» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sarà Attilio Fontana il candidato del centrodestra alle Regionali in Lombardia previste per la primavera del 2023. Ad assicurarlo è lo stesso presidente uscente, il preferito dalla Lega, ai microfoni di TeleBoario: «La mia ricandidatura è assolutamente riconfermata», ha spiegato dal lago d’Iseo dov’era in visita, «ieri abbiamo fatto un’analisi serena del voto in via Bellerio e ripartiamo con lo stesso o anzi maggiore entusiasmo». Ogni dubbio, o bivio, sulla scelta di chi correrà per la presidenza della Lombardia sembra ormai dissolto, quindi. Il Corriere della Sera ha raccontato che, comunque, si candiderà anche Letizia Moratti e lo farà con una sua lista civica. Concluse le Elezioni politiche, ora la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sarà Attilioil candidato del centrodestra alle Regionali inpreviste per la primavera del 2023. Ad assicurarlo è lo stesso presidente uscente, il preferito dalla Lega, ai microfoni di TeleBoario: «La mia riri», ha spiegato dal lago d’Iseo dov’era in visita, «ieri abbiamo fatto un’analisi serena del voto in via Bellerio e ripartiamo con lo stesso o anzi maggiore entusiasmo». Ogni dubbio, o bivio, sulla scelta di chiper la presidenza dellasembra ormai dissolto, quindi. Il Corriere della Sera ha raccontato che, comunque, si candiderà anche Letiziae lo farà con una sua. Concluse lepolitiche, ora la ...

Open_gol : Il sindacalista, candidato con Verdi-Sinistra, entrerà in parlamento grazie al seggio ottenuto dal centrosinistra n… - Agenzia_Ansa : Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni, gli studenti del liceo Manzoni di Milano hanno oc… - TgLa7 : #Elezioni: sito #Viminale, Umberto ##Bossi eletto in #Lombardia - roberiez : ++ Elezioni: sito Viminale, Umberto Bossi eletto in Lombardia ++ (ANSA) - ROMA, 28 SET - Ieri non c'era nell'elenco… - carmelagiudice : ++ Elezioni: sito Viminale, Umberto Bossi eletto in Lombardia ++ (ANSA) - ROMA, 28 SET - Ieri non c'era nell'elenc… -