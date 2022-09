Elettra Lamborghini sbotta con la sorella Ginevra | “Spero che ci sia un copione dietro E’ uno spettacolo triste | se avessi voluto…”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In questi primi dieci giorni della settima edizione del Gf Vip sta facendo molto parlare il rapporto trae suacon le due ragazze che non si parlano da più di tre anni. Nei giorni scorsi la cantante ha fatto giungere alla produzione una diffida perchèaveva parlato del loro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Caos Gf Vip 7, scoppia il caso Elisa Esposito. Il botta e risposta Gf Vip 7, Pamela Prati svela la verità e chiosa sulla truffa Mark Caltagirone. La clausola Gf Vip 7, Sonia Bruganelli spiega perchè è tornata: “Momento delicato” Gf Vip 7, un concorrente rinuncia al reality. La motivazione Anticipazioni Gf Vip 7, svelato il cast completo che varcherà la porta ...

