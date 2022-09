Camera | saluti e ringraziamenti | tra autovelox e ' sexting' gli uscenti si congedano in aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - "Buona fortuna ai colleghi che arriveranno e grande vicinanza al nuovo governo, dovrà affrontare sfide complicate. Un grande in bocca al lupo". Per gli annali, l'ultimo intervento della XVIII legislatura a Montecitorio è quello di Federico D'Incà: "A nome del governo rivolgo un ringraziamento per il grande lavoro svolto insieme. Chiudo anche la mia presenza in Parlamento, non essendo stato candidato...", ha spiegato il ministro uscente ad un'vuota e convocata un po' a sorpresa come ultimo atto dell'attuale Parlamento. Le "comunicazioni del presidente" annunciate nell'ordine del giorno si sono esaurite in pochi minuti. Il tempo per permettere a Roberto Fico di annunciare la nuova presidente della Corte costituzionale, l'assegnazione del Dl aiuti alla commissione Bilancio, la scomparsa di Gianfranco Spadaccia e poco più. Ma i (pochi) ...