Serena Williams si scopre scrittrice | Bambine credete in voi

(Di martedì 27 settembre 2022) AGI - A meno di un mese dal ritiro dai campiinaugura una nuova fase della sua vita incentrata sulla scrittura e sull'educazione delle nuove generazioni. L'ex numero uno del mondo ha annunciato su Twitter l'uscita di "Le avventure di Qai Qai", un libro illustrato che "ha l'intento di mostrare" alle giovanissime lettrici "il potere di credere in se stessi e nella propria migliore amica". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qai Qai (@realqaiqai) Qai Qai è una ...

sportface2016 : #Tennis, Serena #Williams diventa scrittrice: in uscita il libro 'Le avventure di Qai Qai' - messymandella1 : Serena Williams ***messymandella*** GMA - giober50 : RT @Rc95_inv: 'Le donne sono più forti degli uomini, e soprattutto non perdono tempo a lamentarsi, ma cercano sempre di fare del loro megli… - radiowip : ?? Buon Compleanno alla tennista statunitense Serena Williams! ?? @serenawilliams #26settembre #tennis #WiPradio - SkyTG24 : Serena Williams a Bradley Cooper: 'Addio al tennis? Avevo bisogno di fermarmi' -

Una delle tenniste più iconiche della storia,, dopo il ritiro dal campo ha deciso di intraprendere una nuova avventura incentrata sulla scrittura e sull'educazione delle nuove generazioni. L'ex numero uno del mondo, attraverso i ...Già, perché Ajla Tomljanovic è stata l'ultima tennista a battere, ormai uscita di scena. Almeno in teoria, considerando che qualche giorno fa ha detto di non aver mai parlato di ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli ann ...Tennis, l'ex numero uno del mondo Serena Williams diventa scrittrice: in uscita il libro "Le avventure di Qai Qai" ...